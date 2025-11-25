23:55  24 ноября
В Украине начинают дорожать "праздничные" фрукты: как изменились ценники
22:03  24 ноября
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
01:30  25 ноября
Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
25 ноября 2025, 08:10

На Днепропетровщине в результате очередных вражеских ударов повреждена инфраструктура

25 ноября 2025, 08:10
Фото: ОВА
Военные РФ в очередной раз нанесли удары по Синельниковщине и Никопольщине

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

До ночи россияне продолжали бить по Никопольщине, атакуя район FPV-дронами и артиллерией. Под прицелом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частный дом и АЗС.

В результате атаки БпЛА на Николаевскую громаду Синельниковского района повреждена инфраструктура.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 12 беспилотников.

На Днепропетровщине в результате вражеских ударов изуродована инфраструктура

Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

