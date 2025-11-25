На Днепропетровщине в результате очередных вражеских ударов повреждена инфраструктура
Военные РФ в очередной раз нанесли удары по Синельниковщине и Никопольщине
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
До ночи россияне продолжали бить по Никопольщине, атакуя район FPV-дронами и артиллерией. Под прицелом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частный дом и АЗС.
В результате атаки БпЛА на Николаевскую громаду Синельниковского района повреждена инфраструктура.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Чиновник отметил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 12 беспилотников.
Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
