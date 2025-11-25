Фото: ОВА

Военные РФ в очередной раз нанесли удары по Синельниковщине и Никопольщине

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

До ночи россияне продолжали бить по Никопольщине, атакуя район FPV-дронами и артиллерией. Под прицелом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частный дом и АЗС.

В результате атаки БпЛА на Николаевскую громаду Синельниковского района повреждена инфраструктура.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 12 беспилотников.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.