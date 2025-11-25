Фото: ОВА

Ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Воздушные тревоги звучали и в Черкасской области

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По вражеским целям работали силы и средства ПВО. В частности, в пределах области были обезврежены 15 российских БПЛА.

К счастью, обошлось без травмированных.

В Черкасском районе в результате падения вражеского дрона возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних, а также летней кухне.

На месте работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.