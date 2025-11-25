В Черкасской области ПВО обезвредила 15 дронов: есть разрушения и повреждения
Ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Воздушные тревоги звучали и в Черкасской области
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По вражеским целям работали силы и средства ПВО. В частности, в пределах области были обезврежены 15 российских БПЛА.
К счастью, обошлось без травмированных.
В Черкасском районе в результате падения вражеского дрона возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних, а также летней кухне.
На месте работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.
Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Тернополе продолжается поиск без вести пропавших после ракетного удара
25 ноября 2025, 10:58В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 10:48Звонок Трампа Си: что за кулисами наших переговоров
25 ноября 2025, 10:44Из-за ночного удара врага пострадали четверо жителей Киевщины
25 ноября 2025, 10:32В Ровенской области горело военное авто: спецназовцы задерживали злоумышленника
25 ноября 2025, 10:30Массированная атака: ПВО ночью обезвредила 14 ракет и 438 российских беспилотников
25 ноября 2025, 10:20Стрельба в Чернигове: полиция задержала вооруженного мужчину
25 ноября 2025, 10:09В Буче подростки запускали пиротехнику в людей: составили протоколы на родителей
25 ноября 2025, 09:56Россияне во время атаки применили 22 ракеты разных типов и более 460 дронов – Зеленский
25 ноября 2025, 09:47В Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник: погиб водитель
25 ноября 2025, 09:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского