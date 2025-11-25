Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 ноября российские военные осуществили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Напомним, ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры. Два человека погибли.

Из-за утреннего удара в Святошинском районе столицы есть разрушения, под завалами могут быть люди.