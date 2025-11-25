Росіяни під час атаки застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів – Зеленський

Фото: ДСНС

Основний російський удар вночі 25 листопада був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень будинків та цивільної інфраструктури

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Також є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу.

Президент зазначив, що росіяни також били по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині.

"Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя. Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що чотири дрони вилетіли до сусідніх країн – Молдови та Румунії, є точний час прольотів.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.