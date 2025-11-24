Мирный план Трампа уже совсем не напоминает первоначальный вариант
Обновленная версия мирного плана США для Украины существенно отличается от исходного варианта
Об этом сообщает заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает RegioNews.
Документ разрабатывали во время переговоров в Женеве с участием украинской и американской делегаций.
По словам Кислицы, стороны согласовали 19 пунктов нового плана, однако, наиболее чувствительные вопросы оставили на рассмотрение президентов Украины и США. Среди них – территориальные договоренности и вопросы безопасности, в том числе отношения между НАТО, США и Россией.
Во время встречи, которая, по словам Кислицы, была напряженной, однако продуктивной, команды обеих стран пришли к согласию по ряду вопросов, оставив спорные моменты для дальнейшего решения на уровне лидеров.
Кислица отметил, что новый проект плана значительно отличается от предыдущей версии, вызвавшей критику в Киеве. От первоначального документа осталось немного, а обе стороны оценили результат как конструктивный.
Ранее сообщалось, Украина и Соединенные Штаты достигли ощутимого прогресса на переговорах в Женеве по мирному соглашению – делегации подготовили обновленный документ, определяющий дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с обязательным соблюдением суверенитета Украины.
Напомним, в четверг 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.