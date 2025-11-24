21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 20:39

Мирный план Трампа уже совсем не напоминает первоначальный вариант

24 ноября 2025, 20:39
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
Читайте також
українською мовою

Обновленная версия мирного плана США для Украины существенно отличается от исходного варианта

Об этом сообщает заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает RegioNews.

Документ разрабатывали во время переговоров в Женеве с участием украинской и американской делегаций.

По словам Кислицы, стороны согласовали 19 пунктов нового плана, однако, наиболее чувствительные вопросы оставили на рассмотрение президентов Украины и США. Среди них – территориальные договоренности и вопросы безопасности, в том числе отношения между НАТО, США и Россией.

Во время встречи, которая, по словам Кислицы, была напряженной, однако продуктивной, команды обеих стран пришли к согласию по ряду вопросов, оставив спорные моменты для дальнейшего решения на уровне лидеров.

Кислица отметил, что новый проект плана значительно отличается от предыдущей версии, вызвавшей критику в Киеве. От первоначального документа осталось немного, а обе стороны оценили результат как конструктивный.

Ранее сообщалось, Украина и Соединенные Штаты достигли ощутимого прогресса на переговорах в Женеве по мирному соглашению – делегации подготовили обновленный документ, определяющий дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с обязательным соблюдением суверенитета Украины.

Напомним, в четверг 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мирный план Трампа война перемирие переговоры Зеленский Трамп
У Ермака заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов больше не существует
24 ноября 2025, 19:12
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
Убийство детей в Кривом Роге: подозрения объявлено четырем командирам РФ
24 ноября 2025, 12:46
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Пока в Вашингтоне объявляли о "завершении" одной войны, из Пекина прозвучало напоминание о потенциально новой
24 ноября 2025, 22:11
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
24 ноября 2025, 22:03
В результате российской атаки часть Одессы осталась без света
24 ноября 2025, 21:44
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
24 ноября 2025, 21:28
Украинцам рассказали, как будут расти цены в следующем году
24 ноября 2025, 21:09
Пограничники задержали троих нарушителей, проводник планировал заработать $1000 с каждого
24 ноября 2025, 21:00
Известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы
24 ноября 2025, 20:24
22-летнего юношу вернули с оккупированных территорий в Украину в рамках Bring Kids Back UA
24 ноября 2025, 20:18
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
24 ноября 2025, 20:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »