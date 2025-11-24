фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

Об этом сообщает заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает RegioNews.

Документ разрабатывали во время переговоров в Женеве с участием украинской и американской делегаций.

По словам Кислицы, стороны согласовали 19 пунктов нового плана, однако, наиболее чувствительные вопросы оставили на рассмотрение президентов Украины и США. Среди них – территориальные договоренности и вопросы безопасности, в том числе отношения между НАТО, США и Россией.

Во время встречи, которая, по словам Кислицы, была напряженной, однако продуктивной, команды обеих стран пришли к согласию по ряду вопросов, оставив спорные моменты для дальнейшего решения на уровне лидеров.

Кислица отметил, что новый проект плана значительно отличается от предыдущей версии, вызвавшей критику в Киеве. От первоначального документа осталось немного, а обе стороны оценили результат как конструктивный.

Ранее сообщалось, Украина и Соединенные Штаты достигли ощутимого прогресса на переговорах в Женеве по мирному соглашению – делегации подготовили обновленный документ, определяющий дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с обязательным соблюдением суверенитета Украины.

Напомним, в четверг 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.