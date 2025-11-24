Убийство детей в Кривом Роге: подозрения объявлено четырем командирам РФ
Прокуратура сообщила о подозрении четырем чиновникам вооруженных сил РФ в причастности к ракетному удару по детской площадке в Кривом Роге
Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Трагедия произошла 4 апреля 2025 в 18:50. Тогда погибли 20 человек, среди них девять детей, еще 44 гражданских были ранены.
По данным следствия, российские военные нанесли удар баллистической ракете "Искандер-М". Взрыв вызвал значительные разрушения: повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и автомобили горожан.
Сообщено о подозрении четырем военнослужащим высшего командного состава из РФ в совершении военных преступлений.
Среди подозреваемых:
- генерал-полковник, начальник штаба – заместитель командующего объединенной группировкой войск России;
- вицеадмирал, заместитель командующего объединенной группировкой войск России по огневому поражению – начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения;
- контр-адмирал, начальник центра управления разведкой и координации огневого поражения противника объединенной группировки войск России;
- полковник, начальник управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск России.
По версии следствия именно эти военные спланировали, скоординировали и приняли решение о нанесении удара по гражданскому населению.
Досудебное расследование продолжается.
Справка: Баллистическая ракета "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью является высокоточным вооружением. После взрыва она разлетается на сотни и тысячи обломков поражающих людей и объекты на значительной площади. Спустя очень короткое время полета население не имело возможности вовремя спрятаться.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей, еще более двух тысяч получили ранения.
Читайте также: "Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию