Фото: из открытых источников

Прокуратура сообщила о подозрении четырем чиновникам вооруженных сил РФ в причастности к ракетному удару по детской площадке в Кривом Роге

Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 4 апреля 2025 в 18:50. Тогда погибли 20 человек, среди них девять детей, еще 44 гражданских были ранены.

По данным следствия, российские военные нанесли удар баллистической ракете "Искандер-М". Взрыв вызвал значительные разрушения: повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и автомобили горожан.

Сообщено о подозрении четырем военнослужащим высшего командного состава из РФ в совершении военных преступлений.

Среди подозреваемых:

генерал-полковник, начальник штаба – заместитель командующего объединенной группировкой войск России;

вицеадмирал, заместитель командующего объединенной группировкой войск России по огневому поражению – начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения;

контр-адмирал, начальник центра управления разведкой и координации огневого поражения противника объединенной группировки войск России;

полковник, начальник управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск России.

По версии следствия именно эти военные спланировали, скоординировали и приняли решение о нанесении удара по гражданскому населению.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: Баллистическая ракета "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью является высокоточным вооружением. После взрыва она разлетается на сотни и тысячи обломков поражающих людей и объекты на значительной площади. Спустя очень короткое время полета население не имело возможности вовремя спрятаться.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей, еще более двух тысяч получили ранения.

Читайте также: "Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию