Про це повідомляє заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, передає RegioNews.

Документ розробляли під час переговорів у Женеві за участі української та американської делегацій.

За словами Кислиці, сторони погодили 19 пунктів нового плану, проте найбільш чутливі питання залишили на розгляд президентів України та США. Серед них – територіальні домовленості та безпекові питання, зокрема відносини між НАТО, США та Росією.

Під час зустрічі, яка, за словами Кислиці, була напруженою, але продуктивною, команди обох країн дійшли згоди з низки питань, залишивши спірні моменти для подальшого вирішення на рівні лідерів.

Кислиця зазначив, що новий проєкт плану значно відрізняється від попередньої версії, яка викликала критику в Києві. Від початкового документа залишилося небагато, а обидві сторони оцінили результат як конструктивний.

Раніше повідомлялося, Україна та Сполучені Штати досягли відчутного прогресу на переговорах у Женеві щодо мирної угоди – делегації підготували оновлений документ, який визначає подальші кроки у врегулюванні конфлікту з обов'язковим дотриманням суверенітету України.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.