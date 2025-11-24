21:28  24 листопада
24 листопада 2025, 20:39

Мирний план Трампа вже зовсім не нагадує початковий варіант

24 листопада 2025, 20:39
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Оновлена версія мирного плану США для України суттєво відрізняється від початкового варіанту

Про це повідомляє заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, передає RegioNews.

Документ розробляли під час переговорів у Женеві за участі української та американської делегацій.

За словами Кислиці, сторони погодили 19 пунктів нового плану, проте найбільш чутливі питання залишили на розгляд президентів України та США. Серед них – територіальні домовленості та безпекові питання, зокрема відносини між НАТО, США та Росією.

Під час зустрічі, яка, за словами Кислиці, була напруженою, але продуктивною, команди обох країн дійшли згоди з низки питань, залишивши спірні моменти для подальшого вирішення на рівні лідерів.

Кислиця зазначив, що новий проєкт плану значно відрізняється від попередньої версії, яка викликала критику в Києві. Від початкового документа залишилося небагато, а обидві сторони оцінили результат як конструктивний.

Раніше повідомлялося, Україна та Сполучені Штати досягли відчутного прогресу на переговорах у Женеві щодо мирної угоди – делегації підготували оновлений документ, який визначає подальші кроки у врегулюванні конфлікту з обов'язковим дотриманням суверенітету України.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
