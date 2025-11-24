Мирний план Трампа вже зовсім не нагадує початковий варіант
Оновлена версія мирного плану США для України суттєво відрізняється від початкового варіанту
Про це повідомляє заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, передає RegioNews.
Документ розробляли під час переговорів у Женеві за участі української та американської делегацій.
За словами Кислиці, сторони погодили 19 пунктів нового плану, проте найбільш чутливі питання залишили на розгляд президентів України та США. Серед них – територіальні домовленості та безпекові питання, зокрема відносини між НАТО, США та Росією.
Під час зустрічі, яка, за словами Кислиці, була напруженою, але продуктивною, команди обох країн дійшли згоди з низки питань, залишивши спірні моменти для подальшого вирішення на рівні лідерів.
Кислиця зазначив, що новий проєкт плану значно відрізняється від попередньої версії, яка викликала критику в Києві. Від початкового документа залишилося небагато, а обидві сторони оцінили результат як конструктивний.
Раніше повідомлялося, Україна та Сполучені Штати досягли відчутного прогресу на переговорах у Женеві щодо мирної угоди – делегації підготували оновлений документ, який визначає подальші кроки у врегулюванні конфлікту з обов'язковим дотриманням суверенітету України.
Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.