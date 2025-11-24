Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
В Донецкой области российские войска нанесли авиаудар по городу Славянск
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что повреждены два многоквартирных и один частный дом, местное предприятие.
Также загорелись гараж и мусор, но пожар оперативно ликвидировали пожарные.
Кроме того, под прицелом врага оказались Краматорск и поселок Черкасский. Там были разрушены более 20 частных домов, админздание и магазин.
Напомним, в воскресенье, 23 ноября, в 15:53 оккупанты сбросили на Славянск авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Один из боеприпасов попал по территории многоквартирного дома. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых двое детей.
