15:25  24 ноября
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 14:29

Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия

24 ноября 2025, 14:29
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Донбасса
В Донецкой области российские войска нанесли авиаудар по городу Славянск

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что повреждены два многоквартирных и один частный дом, местное предприятие.

Также загорелись гараж и мусор, но пожар оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, под прицелом врага оказались Краматорск и поселок Черкасский. Там были разрушены более 20 частных домов, админздание и магазин.

Напомним, в воскресенье, 23 ноября, в 15:53 оккупанты сбросили на Славянск авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Один из боеприпасов попал по территории многоквартирного дома. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых двое детей.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
