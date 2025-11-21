Иллюстративное фото

На украинском рынке наблюдается тенденция падения цен на морковь. Эксперты объясняют это тем, что спрос достаточно сдержанный, а к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Оптовые компании ведут закупки моркови при необходимости, предпочитая не закладывать продукцию на длительное хранение, что отрицательно сказывается на общем уровне цен. Эксперты рассказали, что сейчас в среднем украинские производители отгружают морковь за 5-11 гривен за килограмм.

Это в среднем на 21% дешевле, чем на прошлой неделе. При этом эксперты отметили, что сегодня морковь продают в среднем на 59% дешевле прошлогоднего.

Средняя стоимость моркови в украинских супермаркетах сейчас такова:

Metro 8,40 гривны за килограмм;

Auchan 9,10 гривны за килограмм;

Megamarket 19,90 гривны за килограмм;

АТБ 8,95 гривны за килограмм;

Сельпо 9 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.