Ілюстративне фото

На українському ринку спостерігають тенденцію падіння цін на моркву. Експерти пояснюють це тим, що попит досить стриманий, а до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Гуртові компанії ведуть закупівлі моркви за потреби, воліючи не закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін. Експерти розповіли, що зараз в середньому українські виробники відвантажують моркву за 5-11 гривень за кілограм.

Це в середньому на 21% дешевше, аніж минулого тижня. При цьому експерти зауважили, що сьогодні моркву продають в середньому на 59% дешевше, аніж минулого року.

Середня вартість моркви в українських супермаркетах зараз така:

Metro 8,40 гривні за кілограм;

Auchan 9,10 гривні за кілограм;

Megamarket 19,90 гривні за кілограм;

АТБ 8,95 гривні за кілограм;

Сільпо 9 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.