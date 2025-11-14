Иллюстративное фото

В Украине использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции. Речь также об увеличении рисков потери поголовья птицы вследствие возможных сбоев в их работе

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Это объяснил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. По его словам, мощности по выращиванию и содержанию птицы более или менее обеспечены альтернативными источниками питания, но при этом производство комбикормов для птиц еще не совсем адаптировано к функционированию при отключении электроэнергии.

"Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежную потерю поголовья птицы", - говорит эксперт.

Сергей Карпенко также добавил, что производители мяса птицы сейчас корректируют в сторону уменьшения свои планы по содержанию поголовья. Это приведет к сокращению объемов производства, а соответственно — это повлияет на цены. Отмечается, что стоимость птицы может вырасти на 15-20%.

"Постоянное отключение электроэнергии становится угрозой не только для производства продукции, но и для дальнейшего существования отрасли птицеводства и продовольственной безопасности государства", - говорит эксперт.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.