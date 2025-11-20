16:44  20 ноября
20 ноября 2025, 14:34

В ГСЧС сообщили, сколько детей погибло в Украине из-за войны

20 ноября 2025, 14:34
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей, еще более двух тысяч получили ранения

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Телеграмме, передает RegioNews.

"Это не просто цифры. Это разрушенные семьи, имена, которые навсегда останутся в памяти родителей, детские игрушки, которые так и не будут подняты маленькими руками", – отмечают в ведомстве.

ГСЧС призвала граждан помнить о жертвах войны и делать все возможное для защиты детей от последствий вооруженного конфликта.

Как известно, сегодня, 20 ноября, в Украине впервые вместе со всем миром отмечают Всемирный день ребенка.

Напомним, только 19 ноября один ракетный удар России унес жизни трех маленьких украинцев. В частности, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после атаки РФ. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.

Украина война дети ГСЧС погибшие статистика
