Фото: ОВА

В ночь на 20 ноября войска РФ атаковали Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Россияне атаковали Синельниковщину, применяя КАБы и БпЛА. Под ударом были Межевская и Васильковская громады.

В результате обстрела загорелась ферма – погибли домашние животные. Повреждены админздание, линия электропередач.

Беспилотниками российская армия атаковала и Павлоградский район – сам Павлоград и Богдановскую громаду. Там пострадали трое мужчин – госпитализированы. 38-летний раненый – в тяжелом состоянии. Повреждена инфраструктура, возник пожар.

Били россияне и по Никопольщине – Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Красногригоревской громадам. Гали из артиллерии и РСЗО "Град", направляли FPV-дроны.

По уточненной информации, из-за обстрела райцентра, который произошел днем 19 ноября, поврежден еще один частный дом.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 24 беспилотника.

Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.