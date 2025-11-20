Атака дронов на Славянск: повреждены 15 домов, есть пострадавший
Вечером 19 ноября россияне атаковали беспилотниками "Герань-2" Славянск Донецкой области
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Из-за вражеской атаки повреждены по меньшей мере 15 частных домов и два автомобиля.
Известно об одном пострадавшем мужчине. Его госпитализировали, раненному оказывается необходимая помощь.
Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Волыни продавали дома под видом земельных участков
20 ноября 2025, 10:23Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 10:12В Чернигове 10-летний мальчик получил ранения из-за взрыва боеприпаса
20 ноября 2025, 09:53"Мирный план": как россияне продвигают очередное ИПСО через американские медиа
20 ноября 2025, 09:42В Виннице суд освободил пожизненно осужденного из‑за неизлечимой болезни
20 ноября 2025, 09:40В Одесской области пьяный водитель убегал от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем
20 ноября 2025, 09:24На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:1030 кг каннабиса и миллион наличными: полиция Полтавщины ликвидировала группу наркодилеров
20 ноября 2025, 08:57Диверсия безразличия: как топы, бизнес и звезды подрывают оборону страны
20 ноября 2025, 08:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »