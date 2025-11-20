Фото: ГВА

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки повреждены по меньшей мере 15 частных домов и два автомобиля.

Известно об одном пострадавшем мужчине. Его госпитализировали, раненному оказывается необходимая помощь.

Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.