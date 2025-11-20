15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 14:34

У ДСНС повідомили, скільки дітей загинуло в Україні через війну

Ілюстративне фото: Офіс Президента
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі, передає RegioNews.

"Це не просто цифри. Це зруйновані родини, імена, які назавжди залишаться в пам’яті батьків, дитячі іграшки, що так і не будуть підняті маленькими руками", – наголошують у відомстві.

ДСНС закликала громадян пам’ятати про жертви війни та робити все можливе для захисту дітей від наслідків збройного конфлікту.

Як відомо, сьогодні, 20 дистопада, в Україні вперше разом з усім світом відзначають Всесвітній день дитини.

Нагадаємо, лише 19 листопада один ракетний удар Росії забрав життя трьох маленьких українців. Так, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.

