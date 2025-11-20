Фото: скриншот

После российского удара по многоэтажкам в Тернополе 22 человека остаются пропавшими без вести, поиски продолжаются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно о местонахождении 22 человек – их поиск продолжается", – говорится в сообщении.

К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

Президент отметил, что на отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск.

Зеленский выразил благодарность "всем нашим людям, работающим на месте почти сутки непрерывно".

"Спасатели, медики, полицейские – спасибо каждому и каждой. Очень важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор, наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", – написал президент.

Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них трое детей.