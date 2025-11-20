В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных в результате удара по Тернополю не изменилась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них – 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек – спасены.

Спасатели работали всю ночь. Разобрали более 700 кв.м завалов, вывезли 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

В ГСЧС отметили, что работы усложняют высокая раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость в ряде участков работать исключительно вручную.

Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины – всего более 230 спасателей и 50 единиц техники.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.