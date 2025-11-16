Украинские бойцы ликвидировали за сутки 860 окупантов и сотни единиц техники
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 860 окупантов, 3 бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 409 беспилотников, а также 70 единиц автомобилей и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее главнокомандующего ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над городом Покровск. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.
