На Сумщине враг атаковал жилищный сектор: ликвидирован масштабный пожар

Фото: ГСЧС Сумщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительной информации, травмирован 1 человек.

Повреждение и разрушение получил частный сектор и нежилое помещение.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки зафиксировано более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 9 общинах области. Пострадала 86-летняя женщина в Сумской общине – острая реакция на стресс после атаки БпЛА.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими. Есть попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.