16 ноября
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
13:13  16 ноября
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
09:39  16 ноября
В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело
16 ноября 2025, 11:49

На Сумщине враг атаковал жилищный сектор: ликвидирован масштабный пожар

16 ноября 2025, 11:49
Фото: ГСЧС Сумщины
Ночью 16 ноября российские войска нанесли удар по одному из сел Сумской общины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительной информации, травмирован 1 человек.

Повреждение и разрушение получил частный сектор и нежилое помещение.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки зафиксировано более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 9 общинах области. Пострадала 86-летняя женщина в Сумской общине – острая реакция на стресс после атаки БпЛА.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими. Есть попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

