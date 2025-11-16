Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
За минулу добу Сили оборони знищили 860 окупантів, 3 броньовані машини, 26 артилерійських систем, 409 безпілотників, а також 70 одиниць автомобілів та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.
