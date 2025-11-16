Одещина под атакой: спасатели ликвидировали пожары на объектах энергетики
В результате попаданий на объектах энергетической инфраструктуры Одесщины вспыхнули пожары
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что спасатели вместе с местной пожарной командой оперативно ликвидировали возгорание.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, ночью 16 ноября оккупанты снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, обломками и взрывными волнами были повреждены энергетические объекты, в том числе солнечная электростанция.
