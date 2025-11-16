Россия атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 176 БпЛА

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 176 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербер и другими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 139 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Напомним, российские войска продолжают наносить прицельные удары по гражданской инфраструктуре на юге Одесщины. Ночью 16 ноября оккупанты снова атаковали регион ударными беспилотниками. Обломками и взрывными волнами были повреждены энергетические объекты, в том числе солнечная электростанция.