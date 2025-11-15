14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
15 листопада 2025, 11:25

На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей

15 листопада 2025, 11:25
У Сумській області протягом доби постраждали шестеро мирних жителів внаслідок масованих російських обстрілів. Серед травмованих — четверо дорослих та двоє юнаків віком 17 і 18 років

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА постраждали 17-річний хлопець, жінки 22 та 47 років, а також чоловіки 50 і 78 років. У Білопільській громаді травмовано 18-річного юнака.

Зранку 14 листопада по ранок 15 листопада російська армія здійснила понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожим вогнем опинилися громади: Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Шосткинська, Новослобідська та Великописарівська.

Окупанти застосовували різні види озброєння, зокрема:

  • майже 10 ударів КАБ;
  • 5 ударів БпЛА;
  • 5 скидань ВОГ з дронів;
  • удари FPV-дронами;
  • ракетний удар по території області.

Наслідком атак стали численні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема:

  • У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення та громадський транспорт.
  • У Великописарівській та Білопільській громадах — приватні домоволодіння.
  • У Краснопільській — нежитлові будівлі.
  • У Середино-Будській — об’єкт цивільної інфраструктури.
  • У Зноб-Новгородській — приватні будинки та нежитлові приміщення.
  • В Есманьській та Шалигинській громадах — зруйновані приватні будинки.
  • У Шосткинській громаді — пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та зруйновано приватне домоволодіння.

Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 26 людей.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

