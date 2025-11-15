На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей

У Сумській області протягом доби постраждали шестеро мирних жителів внаслідок масованих російських обстрілів. Серед травмованих — четверо дорослих та двоє юнаків віком 17 і 18 років

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА постраждали 17-річний хлопець, жінки 22 та 47 років, а також чоловіки 50 і 78 років. У Білопільській громаді травмовано 18-річного юнака.

Зранку 14 листопада по ранок 15 листопада російська армія здійснила понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожим вогнем опинилися громади: Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Шосткинська, Новослобідська та Великописарівська.

Окупанти застосовували різні види озброєння, зокрема:

майже 10 ударів КАБ;

5 ударів БпЛА;

5 скидань ВОГ з дронів;

удари FPV-дронами;

ракетний удар по території області.

Наслідком атак стали численні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема:

У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення та громадський транспорт.

У Великописарівській та Білопільській громадах — приватні домоволодіння.

У Краснопільській — нежитлові будівлі.

У Середино-Будській — об’єкт цивільної інфраструктури.

У Зноб-Новгородській — приватні будинки та нежитлові приміщення.

В Есманьській та Шалигинській громадах — зруйновані приватні будинки.

У Шосткинській громаді — пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та зруйновано приватне домоволодіння.

Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 26 людей.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.