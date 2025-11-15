На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей
У Сумській області протягом доби постраждали шестеро мирних жителів внаслідок масованих російських обстрілів. Серед травмованих — четверо дорослих та двоє юнаків віком 17 і 18 років
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА постраждали 17-річний хлопець, жінки 22 та 47 років, а також чоловіки 50 і 78 років. У Білопільській громаді травмовано 18-річного юнака.
Зранку 14 листопада по ранок 15 листопада російська армія здійснила понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.
Під ворожим вогнем опинилися громади: Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Шосткинська, Новослобідська та Великописарівська.
Окупанти застосовували різні види озброєння, зокрема:
- майже 10 ударів КАБ;
- 5 ударів БпЛА;
- 5 скидань ВОГ з дронів;
- удари FPV-дронами;
- ракетний удар по території області.
Наслідком атак стали численні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема:
- У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення та громадський транспорт.
- У Великописарівській та Білопільській громадах — приватні домоволодіння.
- У Краснопільській — нежитлові будівлі.
- У Середино-Будській — об’єкт цивільної інфраструктури.
- У Зноб-Новгородській — приватні будинки та нежитлові приміщення.
- В Есманьській та Шалигинській громадах — зруйновані приватні будинки.
- У Шосткинській громаді — пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та зруйновано приватне домоволодіння.
Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 26 людей.
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.