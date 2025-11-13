Стали известны подробности задержания дельца с фамилией Ермак

фото: tsn.ua

Ермак заявил о задержании дельца с его фамилией, когда в Офисе президента узнали, что НАБУ готовит меры по руководителю ОП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Отмечается, что заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака о задержании полицией дельца, якобы от имени его родственника требовавшего взятки за трудоустройство в ОП, совпало с загрузкой в судебный реестр постановлений следователей по операции "Мидас" и получением Офисом президента информации о том, что НАБУ и САП.

"По стечению обстоятельств именно в эту пятницу внезапно появилось видеообращение руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором он сообщал, что Национальная полиция задержала дельца, который якобы от имени его родственника требовал неправомерную выгоду за трудоустройство в ОП", - говорится в материале.

Ранее народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала руководителя Офиса президента Андрея Ермака, обвинив его в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны.