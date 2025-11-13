Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак

фото: tsn.ua

Єрмак заявив про затримання ділка з його прізвищем, коли в Офісі президента дізнались, що НАБУ готує заходи щодо керівника ОП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Зазначається, що заява керівника Офісу президента Андрія Єрмака про затримання поліцією ділка, який нібито від імені його родича вимагав хабарі за працевлаштування в ОП, збіглася в часі з завантаженням у судовий реєстр ухвал слідчих щодо операції "Мідас" і отриманням Офісом президента інформації про те, що НАБУ і САП готують заходи також щодо Єрмака.

"За збігом обставин саме в цю п'ятницю раптово з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Національна поліція затримала ділка, який начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП", – йдеться у матеріалі.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши його в "узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.