14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 14:04

Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак

13 листопада 2025, 14:04
Читайте также на русском языке
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

Єрмак заявив про затримання ділка з його прізвищем, коли в Офісі президента дізнались, що НАБУ готує заходи щодо керівника ОП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Зазначається, що заява керівника Офісу президента Андрія Єрмака про затримання поліцією ділка, який нібито від імені його родича вимагав хабарі за працевлаштування в ОП, збіглася в часі з завантаженням у судовий реєстр ухвал слідчих щодо операції "Мідас" і отриманням Офісом президента інформації про те, що НАБУ і САП готують заходи також щодо Єрмака.

"За збігом обставин саме в цю п'ятницю раптово з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Національна поліція затримала ділка, який начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП", – йдеться у матеріалі.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши його в "узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак скандал політика Україна
Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана: перелік обмежень
13 листопада 2025, 11:35
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
Очільниця Міненерго подала у відставку
12 листопада 2025, 17:33
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання
13 листопада 2025, 15:50
Друга Зеленського можуть позбавити громадянства України
13 листопада 2025, 15:33
На Одещині судитимуть 34-річну жінку, яка облила розчинником і підпалила сусіда
13 листопада 2025, 15:24
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Хотів допомогти товаришу: на Вінниччині відправили за ґрату чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови
13 листопада 2025, 14:45
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
13 листопада 2025, 14:39
Знущався з колишньої дружини в присутності дитини: на Хмельниччині розглянули справу про психологічне насильство - яке рішення суду
13 листопада 2025, 14:25
Корупція і війна: як не дати Україні загинути в "країні мрій"
13 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »