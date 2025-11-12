Парламентарии поднимут проблемы прифронтовых общин перед правительством

Фото: "Відомо"

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОР) подписала меморандум о Партнерстве с Ассоциацией районных и областных советов и МФО "Прифронтовые территории"

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Во вторник, 11 ноября, рассматривались проблемы прифронтовых общин во время круглого стола в Днепре представители ассоциации, чиновники высших звеньев и народные депутаты.

Председатель Сумской облгосадминистрации Олег Григоров

Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров предложил внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно разглашения данных последствий впечатляющих обстрелов. Сейчас есть только уголовная ответственность за разглашение данных по перемещению военных.

"Мы наблюдаем негативную динамику обстрелов подстанций и объектов теплоснабжения не только на Сумщине, но и по всей стране. Поэтому разглашение такой информации очень опасно и за это должна быть ответственность", – говорит Григоров.

Алексей Красов соучредитель МФО "Прифронтовые территории", народный депутат Украины

Кроме того, председатель Запорожского областного совета Елена Жук рассказала, что в Запорожье каждый четвертый дом разрушен РФ.

Алексей Красов соучредитель МФО "Прифронтовые территории", народный депутат Украины пообещал, что будет сформирована база предложений от Ассоциации, с которой в дальнейшем будет работать правительство.

"Мы планируем сделать рабочее совещание с правительством, чтобы как можно быстрее вносить нужные прифронтовым общинам изменения в постановления. Законодательство сегодня – это долгий путь решения многих вопросов. Надеюсь, что к новому году мы уже сделаем какие-то первые шаги", – отметил Красов.

Отмечается, что Меморандум о Партнерстве с Ассоциацией районных и областных советов и МФО "Прифронтовые территории" позволит оперативно вносить изменения в законодательство и быстрее решать вопросы, которые обсудили на круглом столе.

Напомним, в начале осени в Запорожье состоялась встреча с представителями правительства, военных администраций и общин, посвященная вопросам защиты и поддержки находящихся под ударом врага населенных пунктов.