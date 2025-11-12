11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 10:01

Парламентарии поднимут проблемы прифронтовых общин перед правительством

12 ноября 2025, 10:01
Читайте також українською мовою
Фото: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОР) подписала меморандум о Партнерстве с Ассоциацией районных и областных советов и МФО "Прифронтовые территории"

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Во вторник, 11 ноября, рассматривались проблемы прифронтовых общин во время круглого стола в Днепре представители ассоциации, чиновники высших звеньев и народные депутаты.

Председатель Сумской облгосадминистрации Олег Григоров

Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров предложил внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно разглашения данных последствий впечатляющих обстрелов. Сейчас есть только уголовная ответственность за разглашение данных по перемещению военных.

"Мы наблюдаем негативную динамику обстрелов подстанций и объектов теплоснабжения не только на Сумщине, но и по всей стране. Поэтому разглашение такой информации очень опасно и за это должна быть ответственность", – говорит Григоров.

Алексей Красов соучредитель МФО "Прифронтовые территории", народный депутат Украины

Кроме того, председатель Запорожского областного совета Елена Жук рассказала, что в Запорожье каждый четвертый дом разрушен РФ.

Алексей Красов соучредитель МФО "Прифронтовые территории", народный депутат Украины пообещал, что будет сформирована база предложений от Ассоциации, с которой в дальнейшем будет работать правительство.

"Мы планируем сделать рабочее совещание с правительством, чтобы как можно быстрее вносить нужные прифронтовым общинам изменения в постановления. Законодательство сегодня – это долгий путь решения многих вопросов. Надеюсь, что к новому году мы уже сделаем какие-то первые шаги", – отметил Красов.

Отмечается, что Меморандум о Партнерстве с Ассоциацией районных и областных советов и МФО "Прифронтовые территории" позволит оперативно вносить изменения в законодательство и быстрее решать вопросы, которые обсудили на круглом столе.

Напомним, в начале осени в Запорожье состоялась встреча с представителями правительства, военных администраций и общин, посвященная вопросам защиты и поддержки находящихся под ударом врага населенных пунктов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы Уголовная ответственность наказание меморандум последствия Григоров Олег Алексеевич прифронтовые территории
Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: повреждены предприятия и дома, погиб мужчина
12 ноября 2025, 07:55
Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1000 оккупантов
12 ноября 2025, 07:09
Оккупанты продвинулись на Запорожье: захвачены три населенных пункта – Сырский
12 ноября 2025, 07:07
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Все блоги »