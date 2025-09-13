Релокация, льготы и безопасность: ключевые решения МФО и Минрегиона для прифронтовых общин

Фото: Facebook/Алексей Красов

В Запорожье состоялась встреча с представителями правительства, военных администраций и общин, посвященная вопросам защиты и поддержки находящихся под ударом врага населенных пунктов

Об этом сообщил сопредседатель межфракционного депутатского объединения (МФО) "Прифронтовые территории" Алексей Красов, передает RegioNews.

Совещание состоялось под председательством Вицепремьер-министра по восстановлению Украины, Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с участием членов МФО "Прифронтовые территории".

Среди основных предложений – создание банка свободных площадей по Украине для релокации коммунальных учебных заведений, медицины и социальной защиты в случае обострения ситуации или разрушений. Также было предложено законодательно закрепить льготную аренду госимущества для медицинских учреждений за 1 грн в год без аукционов, что позволит быстро возобновлять их работу.

Важной темой стало упрощение процедур эвакуации оборудования и маломобильных групп населения – чтобы избежать задержек из-за тендеров в чрезвычайных условиях войны.

Кроме того, отметили необходимость государственного финансирования и международной поддержки для обустройства безопасных укрытий по единым стандартам в учебных и других заведениях.

Всего в перечень прифронтовых входят 242 общины в 10 областях Украины. Уже действует первый пакет поддержки, который включает ипотечную программу "єОселя" для ВПЛ, строительство укрытий, компенсации за топливо и электроэнергию, бесплатное питание для школьников, субсидии аграриям и повышение зарплат медикам.

Общины выразили первоочередные потребности – восстановление водоснабжения и критической инфраструктуры, ремонт жилья для переселенцев, строительство укрытий и создание центров безопасности. В частности, Днепропетровская область отметила стабильное водоснабжение, Харьковская – ремонт жилья ВПЛ, Херсонская – строительство укрытий и запуска центров безопасности.

Также обсуждались вопросы усовершенствования дистанционного обследования разрушенного имущества для ускорения компенсаций через платформу "єВідновлення", а также льготы и компенсации за коммунальные услуги.

Министерство развития общин и территорий систематизирует все предложения для формирования второго пакета поддержки прифронтовых территорий.

"Приоритет нашей совместной работы – усилить устойчивость общин и обеспечить стабильность базовых сфер жизни на прифронтовых территориях", – отметили в МФО "Прифронтовые территории".

Напомним, Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. В частности, запланировано внедрение специальных режимов для ведения бизнеса с учетом военных рисков, расширение программы восстановления жилищного фонда, а также обеспечение медицинских учреждений необходимыми лекарствами и оборудованием.