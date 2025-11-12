В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
Кримінальну відповідальність за розголошення наслідків ворожих обстрілів пропонують запровадити Уряду в Україні
Про це пише "Відомо", передає RegioNews.
Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) було підписано меморандум про Партнерство з Асоціацією районних та обласних рад та МФО "Прифронтові території".
У вівторок, 11 листопада, розглядали прооблемні питання прифронтових громад під час круглого столу у Дніпрі представники асоціації, чиновники вищих ланок та народні депутати.
Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров запропонував внести зміни до Кримінального кодексу України, щодо розголошення даних наслідків вражих обстрілів. Наразі є тільки кримінальна відповідальність за розголошення даних щодо переміщення військових.
"Ми спостерігаємо негативну динаміку обстрілів підстанцій та об'єктів теплопостачання не тільки на Сумщині, а і по всій країні. Тому розголошення такої інформації є дуже небезпечним і за це повинна бути відповідальність", – каже Григоров.
Олексій Красов співзасновник МФО "Прифронтові території", народний депутат України пообіцяв, що буде сформована база пропозицій від Асоціації, з якою надалі буде працювати уряд.
"Ми плануємо зробити робочу нараду з урядом, щоб якнайшвидше вносити потрібні прифронтовим громадам зміни до постанов. Законодавство сьогодні – це довгий шлях вирішення багатьох питань. Сподіваюся, що до нового року ми вже зробимо якісь перші кроки", – зазначив Красов.
Голова Запорізької обласної ради Олена Жук розказала, що на Запоріжжі кожний четвертий дім зруйновано РФ.
Меморандум про Партнерство з Асоціацією районних та обласних рад та МФО "Прифронтові територій" дозволить оперативно вносити зміни до законодавства і швидше вирішувати питання, які обговорили на круглому столі.
Нагадаємо, на початку осені в Запоріжжі відбулася зустріч із представниками уряду, військових адміністрацій та громад, присвячена питанням захисту і підтримки населених пунктів, які перебувають під ударом ворога.