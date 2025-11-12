В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів

Фото: "Відомо"

Про це пише "Відомо", передає RegioNews.

Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) було підписано меморандум про Партнерство з Асоціацією районних та обласних рад та МФО "Прифронтові території".

У вівторок, 11 листопада, розглядали прооблемні питання прифронтових громад під час круглого столу у Дніпрі представники асоціації, чиновники вищих ланок та народні депутати.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров

Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров запропонував внести зміни до Кримінального кодексу України, щодо розголошення даних наслідків вражих обстрілів. Наразі є тільки кримінальна відповідальність за розголошення даних щодо переміщення військових.

"Ми спостерігаємо негативну динаміку обстрілів підстанцій та об'єктів теплопостачання не тільки на Сумщині, а і по всій країні. Тому розголошення такої інформації є дуже небезпечним і за це повинна бути відповідальність", – каже Григоров.

Олексій Красов співзасновник МФО "Прифронтові території", народний депутат України

Олексій Красов співзасновник МФО "Прифронтові території", народний депутат України пообіцяв, що буде сформована база пропозицій від Асоціації, з якою надалі буде працювати уряд.

"Ми плануємо зробити робочу нараду з урядом, щоб якнайшвидше вносити потрібні прифронтовим громадам зміни до постанов. Законодавство сьогодні – це довгий шлях вирішення багатьох питань. Сподіваюся, що до нового року ми вже зробимо якісь перші кроки", – зазначив Красов.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук розказала, що на Запоріжжі кожний четвертий дім зруйновано РФ.

Меморандум про Партнерство з Асоціацією районних та обласних рад та МФО "Прифронтові територій" дозволить оперативно вносити зміни до законодавства і швидше вирішувати питання, які обговорили на круглому столі.

