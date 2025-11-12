Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1000 российских захватчиков, три боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем и 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года – захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.