11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 07:09

Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1000 оккупантов

12 ноября 2025, 07:09
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1000 российских захватчиков, три боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем и 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составили:

Утраты россиян по состоянию на 12 ноября 2025 года

Ранее сообщалось, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года – захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт ВСУ оккупанты потери россиян российская армия
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Все блоги »