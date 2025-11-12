11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
12 ноября 2025, 07:55

Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: повреждены предприятия и дома, погиб мужчина

12 ноября 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
В ночь на 12 ноября российская армия атаковала Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Синельниковщине россияне атаковали беспилотником Васильковскую громаду. К сожалению, погиб 47-летний мужчина. Повреждена инфраструктура.

Также оккупанты направили БпЛА на Павлоград – повреждены частные предприятия и авто, возникли пожары.

По Никопольщине военные РФ применили артиллерию и FPV-дрон. Ударили по райцентру и Покровской громаде. В результате атаки горел частный дом.

Чиновник добавил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 8 беспилотников.

Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: погиб мужчина
Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине

Ранее сообщалось, что российские войска во время наступления в Запорожской области захватили три населенных пункта, еще за два продолжаются ожесточенные бои.

война пожар обстрелы инфраструктура Днепропетровская область погибший беспилотники
