Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: повреждены предприятия и дома, погиб мужчина
В ночь на 12 ноября российская армия атаковала Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
На Синельниковщине россияне атаковали беспилотником Васильковскую громаду. К сожалению, погиб 47-летний мужчина. Повреждена инфраструктура.
Также оккупанты направили БпЛА на Павлоград – повреждены частные предприятия и авто, возникли пожары.
По Никопольщине военные РФ применили артиллерию и FPV-дрон. Ударили по райцентру и Покровской громаде. В результате атаки горел частный дом.
Чиновник добавил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 8 беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские войска во время наступления в Запорожской области захватили три населенных пункта, еще за два продолжаются ожесточенные бои.