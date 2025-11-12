Фото: ОВА

В ночь на 12 ноября российская армия атаковала Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Синельниковщине россияне атаковали беспилотником Васильковскую громаду. К сожалению, погиб 47-летний мужчина. Повреждена инфраструктура.

Также оккупанты направили БпЛА на Павлоград – повреждены частные предприятия и авто, возникли пожары.

По Никопольщине военные РФ применили артиллерию и FPV-дрон. Ударили по райцентру и Покровской громаде. В результате атаки горел частный дом.

Чиновник добавил, что ночью силы ПВО уничтожили в области 8 беспилотников.

