18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 18:05

Зима близко? В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ждать ли снега

11 ноября 2025, 18:05
Читайте також українською мовою
Фото: Виталий Носач, РБК-Україна
Читайте також
українською мовою

В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По ее словам, сейчас на погоду в Украине влияет циклон, обуславливающий дожди и облачность в большинстве областей. Впрочем, уже с четверга, 13 ноября, атмосферное давление начнет расти, и осадки постепенно прекратятся.

"В четверг и пятницу мы ожидаем даже определенные прояснения - будет более комфортная погода", - отметила Птуха.

Существенных изменений температуры в ближайшие дни не прогнозируется.

Ночью — +3…+9°C, местами 0…+6°C;

Днем +5…+10°C, а 14 ноября местами потеплеет до +13…+16°C, особенно на Прикарпатье.

С воскресенья, 16 ноября, в Украину придет порция более холодного воздуха с северо-запада, что приведет к понижению температуры, однако морозов пока не ожидается.

"Речь идет о погоде без минусов, но уже приближаемся к нулям в ночные часы", – уточнила синоптик.

Осадки со снегом в ближайшее время не прогнозируют, за исключением высокогорья Карпат, где возможен мокрый снег во время фронтов.

"Пока нет предпосылок для образования длительного снежного покрова", - подытожила представительница Укргидрометцентра.

Как сообщалось, начало ноября удивит аномальной погодой. Кое-где столбики термометров поднимались до +17 градусов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода зима
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
10 ноября 2025, 17:39
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
09 ноября 2025, 16:52
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии
11 ноября 2025, 20:33
Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома": ждут срочного аудита
11 ноября 2025, 20:26
Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра
11 ноября 2025, 19:59
В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно
11 ноября 2025, 19:50
На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина
11 ноября 2025, 19:46
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды
11 ноября 2025, 19:28
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка вылетела в кювет
11 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »