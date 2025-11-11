Зима близко? В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ждать ли снега

Фото: Виталий Носач, РБК-Україна

В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По ее словам, сейчас на погоду в Украине влияет циклон, обуславливающий дожди и облачность в большинстве областей. Впрочем, уже с четверга, 13 ноября, атмосферное давление начнет расти, и осадки постепенно прекратятся.

"В четверг и пятницу мы ожидаем даже определенные прояснения - будет более комфортная погода", - отметила Птуха.

Существенных изменений температуры в ближайшие дни не прогнозируется.

Ночью — +3…+9°C, местами 0…+6°C;

Днем +5…+10°C, а 14 ноября местами потеплеет до +13…+16°C, особенно на Прикарпатье.

С воскресенья, 16 ноября, в Украину придет порция более холодного воздуха с северо-запада, что приведет к понижению температуры, однако морозов пока не ожидается.

"Речь идет о погоде без минусов, но уже приближаемся к нулям в ночные часы", – уточнила синоптик.

Осадки со снегом в ближайшее время не прогнозируют, за исключением высокогорья Карпат, где возможен мокрый снег во время фронтов.

"Пока нет предпосылок для образования длительного снежного покрова", - подытожила представительница Укргидрометцентра.

Как сообщалось, начало ноября удивит аномальной погодой. Кое-где столбики термометров поднимались до +17 градусов.