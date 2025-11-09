16:52  09 ноября
09 ноября 2025, 16:52

Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября

09 ноября 2025, 16:52
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Украине 10 ноября ожидается облачная погода с осадками

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Небольшие дожди местами прогнозируются в западных и северных областях, а на юге и в большинстве центральных регионов они будут умеренными ночью. Ночью и утром, за исключением северных областей, ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, в западных областях немного прохладнее – 1-6°. Дневная температура составит 8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с местными небольшими дождями. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°, днем 8-13°. В Киеве ночью 7-9° тепла, днем воздух прогреется до 10-12°.

Метеорологи советуют водителям и пешеходам быть осторожными из-за туманов утром и ночью, а также учитывать дожди при планировании поездок.

Как сообщалось, начало ноября удивит аномальной погодой. Кое-где столбики термометров поднимались до +17 градусов.

