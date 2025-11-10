На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием

иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 10 ноября дожди появятся в Винницкой области, севере Одесщины, части Хмельнитчины, Черкасщины и в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник, 11 ноября, в течение дня дожди выпадут в большинстве областей.

Температура воздуха снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6…+10 градусов, на востоке +10…+13 градусов, в южной части будет теплее всего – +13…+17 градусов.

В Киеве 11 ноября также дождей станет больше, тепла станет меньше, в течение дня в столице лишь +7…+9 градусов.

Как сообщалось, зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Об этом заявила заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.