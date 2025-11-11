Завтра в Украине будет холодно и дождливо
В среду, 12 ноября, влажная погода будет преобладать практически повсюду
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, завтра значительные осадки ожидаются в западных областях, на востоке Украины и в Крыму, а вечером еще и в Одесской, Винницкой и Черкасской областях.
На остальной территории Украины либо облачность, либо туман.
Температура воздуха будет невысокой, в течение дня среды в большинстве областей Украины ожидается +6…+11 градусов, в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганщине воздух прогреется до +12…+16 градусов.
В Киеве 12 ноября ожидается +6…+8 градусов.
"Потеплеет в пятницу-субботу, до +10…+12 градусов, в воскресенье снова похолодает, до +8 градусов, а в понедельник, 17 ноября, снова потеплеет до +12 градусов", – подытожила Н.Диденко.
Напомним, начало ноября удивило украинцев аномальной погодой. Кое-где столбики термометров поднялись до +17 градусов.