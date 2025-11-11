18:44  11 листопада
11 листопада 2025, 18:05

Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу

11 листопада 2025, 18:05
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
В Україні найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода

Про це повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За її словами, нині на погоду в Україні впливає циклон, який зумовлює дощі та хмарність у більшості областей. Втім, уже з четверга, 13 листопада, атмосферний тиск почне зростати, і опади поступово припиняться.

"У четвер і п’ятницю ми очікуємо навіть певні прояснення — буде більш комфортна погода", – зазначила Птуха.

Суттєвих змін температури найближчими днями не прогнозується.

Вночі — +3…+9°C, подекуди 0…+6°C;

Вдень — +5…+10°C, а 14 листопада місцями потеплішає до +13…+16°C, особливо на Прикарпатті.

З неділі, 16 листопада, в Україну прийде порція більш холодного повітря з північного заходу, що призведе до зниження температури, однак морозів поки не очікується.

"Йдеться про погоду без мінусів, але вже наближаємось до нульових позначок у нічні години", – уточнила синоптик.

Опадів зі снігом найближчим часом не прогнозують, за винятком високогір’я Карпат, де можливий мокрий сніг під час фронтів.

"Поки немає передумов для утворення тривалого снігового покриву", – підсумувала представниця Укргідрометцентру.

Як повідомлялось, початок листопада здивує аномальною погодою. Подекуди стовпчики термометрв піднімались до +17 градусів.

