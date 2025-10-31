Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье, 1-2 ноября, ожидается теплая и солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Наталки Диденко.

По ее словам, в выходные в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +10…+14 градусов, на юге и западе Украины ожидается +12…+17 градусов.

В большинстве областей Украины, и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода, где будет солнечно.

Небольшие дожди возможны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине.

В Киеве в ближайшие дни будет тепло, +11…+13 градусов.

