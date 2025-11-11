Генштаб: Поражены мощности НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны 11 ноября нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и смазочные масла. Проектная мощность переработки составляет 6,6 млн. тонн нефти в год, и завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

По предварительной информации, после удара были зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Вероятно, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются.

Ранее сегодня сообщалось о поражении ряда других важных целей на территории России и временно оккупированных территориях, в частности, Саратовского НПЗ и феодосийского терминала "Морской нефтяной". Также Силы обороны ударили по составу материально-технического обеспечения в Донецке и скоплению живой силы оккупантов вблизи Очеретино.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.