17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 15:56

Генштаб: Поражены мощности НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в России

11 ноября 2025, 15:56
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны 11 ноября нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и смазочные масла. Проектная мощность переработки составляет 6,6 млн. тонн нефти в год, и завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

По предварительной информации, после удара были зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Вероятно, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются.

Ранее сегодня сообщалось о поражении ряда других важных целей на территории России и временно оккупированных территориях, в частности, Саратовского НПЗ и феодосийского терминала "Морской нефтяной". Также Силы обороны ударили по составу материально-технического обеспечения в Донецке и скоплению живой силы оккупантов вблизи Очеретино.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

В городе Донецкой области остановили газоснабжение из-за российских обстрелов
11 ноября 2025, 16:08
Россияне заходят в Покровск под покровом тумана: в городе более 300 окупантов
11 ноября 2025, 12:26
Запорожье под атакой: несколько взрывов прогремели ночью
11 ноября 2025, 06:55
11 ноября 2025
Продавали "туры" в Польшу: во Львовской области задержали переправителей
11 ноября 2025, 18:15
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
11 ноября 2025, 17:55
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении
11 ноября 2025, 17:35
Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел
11 ноября 2025, 17:33
В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену
11 ноября 2025, 17:30
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой
11 ноября 2025, 17:05
