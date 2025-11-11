Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи Сил оборони 11 листопада завдали удару по потужностях нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області Російської Федерації

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області рф", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастила. Проєктна потужність переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік, і завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

За попередньою інформацією, після удару зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Ймовірно, уражено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

Раніше сьогодні повідомлялося про ураження низки інших важливих цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема Саратовського НПЗ та феодосійського терміналу "Морской нєфтяной". Також Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та по скупченню живої сили окупантів поблизу Очеретиного.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.