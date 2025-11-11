18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 15:56

Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії

11 листопада 2025, 15:56
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи Сил оборони 11 листопада завдали удару по потужностях нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області Російської Федерації

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області рф", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастила. Проєктна потужність переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік, і завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

За попередньою інформацією, після удару зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Ймовірно, уражено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

Раніше сьогодні повідомлялося про ураження низки інших важливих цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема Саратовського НПЗ та феодосійського терміналу "Морской нєфтяной". Також Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та по скупченню живої сили окупантів поблизу Очеретиного.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія атака НПЗ
У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли
11 листопада 2025, 16:08
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
Запоріжжя під атакою: кілька вибухів пролунали вночі
11 листопада 2025, 06:55
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет
11 листопада 2025, 19:25
В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20
Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59
Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44
В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32
Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »