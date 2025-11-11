Запорожье под атакой: несколько взрывов прогремели ночью
В ночь на 11 ноября в Запорожье слышны взрывы
Об этом сообщает RegioNews.
Информацию подтвердил начальник Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров.
Воздушная тревога в области продолжалась с 00:48, а в самом Запорожье – с 2:21. После отбоя в 5:50 снова объявили предупреждение об угрозе ударных беспилотников.
Пока официальной информации о последствиях атаки нет.
Напомним, аналитики Deepstate отмечают, что армия РФ продвигается в Запорожской области. В частности, они фиксируют существенное увеличение серой зоны в районе населенных пунктов Солодко-Новониколаевка-Ровнополье-Ново-Новоуспеновское.
