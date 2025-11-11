В городе Донецкой области остановили газоснабжение из-за российских обстрелов

иллюстративное фото: из открытых источников

Вражеские обстрелы в Лимане повлекли за собой повреждение системы, из-за которого без газоснабжения оказался весь город. Речь идет о более чем 1100 абонентах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую ОВА.

"Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. Отсутствует газоснабжение в Лимане в связи с разрушением российскими войсками подводного газопровода. Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, чтобы для этого была физическая возможность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение в городе обязательно восстановят, как только это станет возможным.

Ранее спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил, что россияне пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману. Российские захватчики накапливают силы в Серебрянском лесу, а прямо перед штурмами концентрируются в районе Ямпольского лесничества.