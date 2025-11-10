Ілюстративне фото: з відкритих джерел

НАБУ оприлюднило аудіозаписи, на яких, за версією слідства, посадовці обговорюють схеми "відкатів"під час реалізації проєктів із будівництва укриттів та захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Записи були отримані в межах розслідування можливих зловживань під час використання бюджетних коштів, виділених на зміцнення обёєктів енергетики в умовах війни.

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що в Україні проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Раніше стало відомо, що 10 листопада детективи проводить обшуки у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Також проводяться обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади Міністра юстиції. Окрім цього, він ініціював постанову про звільнення Світлани Гринчук із посади Міністра енергетики.