Посол Украины отреагировал на снятие флага с парламента Чехии

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч отреагировал на решение нового главы Палаты представителей Томио Окамуры снять украинский флаг с фасада парламента

Об этом говорится в его сообщении в Фейсбуке, передает RegioNews.

Дипломат поблагодарил граждан Чехии, которые вывесили украинские флаги на зданиях Праги в знак солидарности.

"Знамя Украины, за которое сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он – не просто государственный символ. Это флаг свободы, достоинства и несгибаемости свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля", – написал Зварич.

Он подчеркнул, что Путин должен почувствовать силу единства и свободы, ведь это заставит его остановить войну.

Как известно, 6 ноября новоизбранный спикер парламента Чехии Томио Окамура снял украинское знамя со здания законодательного органа. Политик японского происхождения известен своими пророссийскими заявлениями и резкой критикой украинцев.