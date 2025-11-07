Посол Украины отреагировал на снятие флага с парламента Чехии
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч отреагировал на решение нового главы Палаты представителей Томио Окамуры снять украинский флаг с фасада парламента
Об этом говорится в его сообщении в Фейсбуке, передает RegioNews.
Дипломат поблагодарил граждан Чехии, которые вывесили украинские флаги на зданиях Праги в знак солидарности.
"Знамя Украины, за которое сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он – не просто государственный символ. Это флаг свободы, достоинства и несгибаемости свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля", – написал Зварич.
Он подчеркнул, что Путин должен почувствовать силу единства и свободы, ведь это заставит его остановить войну.
Как известно, 6 ноября новоизбранный спикер парламента Чехии Томио Окамура снял украинское знамя со здания законодательного органа. Политик японского происхождения известен своими пророссийскими заявлениями и резкой критикой украинцев.