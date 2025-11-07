Посол України відреагував на зняття прапора з парламенту Чехії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в його дописі у Фейсбук, передає RegioNews.

Дипломат подякував громадянам Чехії, які вивісили українські прапори на будівлях Праги на знак солідарності.

"Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля", – написав Зварич.

Він наголосив, що Путін повинен відчути силу єдності й свободи, адже лише це змусить його зупинити війну.

Як відомо, 6 листопада новообраний спікер парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор із будівлі законодавчого органу. Політик японського походження відомий своїми проросійськими заявами та різкою критикою українців.