08:08  07 листопада
Маскував наркотики під чай: у Києві затримали 23-річного наркокур'єра
07:36  07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
02:50  07 листопада
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 08:49

Посол України відреагував на зняття прапора з парламенту Чехії

07 листопада 2025, 08:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Посол України у Чехії Василь Зварич відреагував на рішення нового голови Палати представників Томіо Окамури зняти український прапор із фасаду парламенту

Про це йдеться в його дописі у Фейсбук, передає RegioNews.

Дипломат подякував громадянам Чехії, які вивісили українські прапори на будівлях Праги на знак солідарності.

"Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля", – написав Зварич.

Він наголосив, що Путін повинен відчути силу єдності й свободи, адже лише це змусить його зупинити війну.

Як відомо, 6 листопада новообраний спікер парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор із будівлі законодавчого органу. Політик японського походження відомий своїми проросійськими заявами та різкою критикою українців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Чехія прапор український прапор приміщення політика парламент посол
У США побачили "прогрес" у завершенні війни в Україні
06 листопада 2025, 20:55
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
04 листопада 2025, 19:31
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На фронті бракує людей: офіційно за місяць з армії втекли понад 21 тисяча військових
07 листопада 2025, 09:27
Операція "Мігрант": скільки нелегалів виявили по всій Україні
07 листопада 2025, 09:24
Сили ППО вночі знешкодили 94 зі 128 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
07 листопада 2025, 09:13
Автівка влетіла у магазин на Київщині: у крові водія алкоголь перевищував норму у 9 разів
07 листопада 2025, 08:57
Росіяни знову атакували енергетику Одещини: виникли пожежі
07 листопада 2025, 08:50
У Рівному з триметрового рову рятувальники дістали тіло чоловіка
07 листопада 2025, 08:40
Після нічної атаки дронів РФ у Чугуєві спалахнули масштабні пожежі
07 листопада 2025, 08:37
На Харківщині за жовтень сталися майже 300 ДТП: 14 загиблих, 95 травмованих
07 листопада 2025, 08:28
Росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщини: є пошкодження
07 листопада 2025, 08:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »