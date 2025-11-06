Со здания парламента Чехии сняли украинский флаг, развевавшийся там с начала полномасштабного вторжения России

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Такое решение принял новоизбранный спикер нижней палаты парламента Томио Окамура — прямо в свой первый день в должности.

Политик японского происхождения известен своими пророссийскими заявлениями и резкой критикой украинцев.

Ранее он говорил о намерении пересмотреть вид на жительство украинских беженцев в Чехии, утверждая, что они якобы "отбирают работу у чехов" и мешают "нормальным отношениям с Россией".

Украинское знамя было установлено на здании парламента Праги в феврале 2022 года как символ солидарности с Украиной после начала российского вторжения.