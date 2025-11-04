16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 19:31

Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина

04 ноября 2025, 19:31
фото: Офис президента
Премьер-министр Венгрии Орбан фактически поддерживает российского диктатора Путина, поскольку блокирует вступление Украины в ЕС

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на саммите расширения ЕС, передает RegioNews.

"Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Орбан и дальше поддерживал Россию, ведь блокирование вступления Украины в ЕС – это очень конкретная форма поддержки Путина со стороны Виктора Орбана", – заявил он.

По мнению Зеленского, отношения между Украиной и Венгрией нельзя жертвовать ради предстоящих парламентских выборов в Венгрии.

Напомним, до 56% вырос процент украинцев, которые верят, что в течение 10 лет Украина будет преуспевающей и будет находиться в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
