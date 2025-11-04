Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина

фото: Офис президента

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на саммите расширения ЕС, передает RegioNews.

"Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Орбан и дальше поддерживал Россию, ведь блокирование вступления Украины в ЕС – это очень конкретная форма поддержки Путина со стороны Виктора Орбана", – заявил он.

По мнению Зеленского, отношения между Украиной и Венгрией нельзя жертвовать ради предстоящих парламентских выборов в Венгрии.

Напомним, до 56% вырос процент украинцев, которые верят, что в течение 10 лет Украина будет преуспевающей и будет находиться в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.