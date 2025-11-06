Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну. Работаем также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС. Это сильный пакет", – отметил Зеленский.

По его словам, санкции действуют против экспорта российских ресурсов и схем снабжения Россией электронных компонентов. Он отметил, что общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

Кроме того, Украина применяет свои санкции против российских субъектов, добывающих ресурсы в Арктике и финансирующих способность России вести войну. Зеленский сообщил, что эти шаги уже учтены партнерами и будут продолжены в их санкционных пакетах.

Президент также поручил подготовить новые решения СНБО по субъектам российской пропаганды, военного производства и коллаборантов, а также ответить на российские санкции против украинских чиновников.

Напомним, Евросоюз одобрил 19 пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на российские банки, "теневой флот", криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае. Впоследствии украинский президент подчеркнул, что это важный сигнал для других государств присоединиться к давлению на Кремль.