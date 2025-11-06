Россия близка к крупнейшему достижению за два года - захват Покровска, - WSJ

Россия может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года — захват города Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает RegioNews.

По данным журналистов, падение Покровска может стать самым серьезным поражением для Украины со времен боев за Бахмут и поставить под угрозу соседний Мирноград.

Издание отмечает, что Россия концентрирует на этом направлении значительные силы, пытаясь продвинуться к стратегически важным транспортным узлам Донбасса.

Как сообщалось, утром 5 ноября российские войска нанесли три удара по Краматорску. Под обстрелы попала спасательная часть и промышленная зона города.