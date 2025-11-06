Россия близка к крупнейшему достижению за два года - захват Покровска, - WSJ
Россия может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года — захват города Покровск Донецкой области.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает RegioNews.
По данным журналистов, падение Покровска может стать самым серьезным поражением для Украины со времен боев за Бахмут и поставить под угрозу соседний Мирноград.
Издание отмечает, что Россия концентрирует на этом направлении значительные силы, пытаясь продвинуться к стратегически важным транспортным узлам Донбасса.
Как сообщалось, утром 5 ноября российские войска нанесли три удара по Краматорску. Под обстрелы попала спасательная часть и промышленная зона города.
На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дроновВсе новости »
06 ноября 2025, 17:59Россияне атаковали пассажирский автобус в Краматорске
06 ноября 2025, 17:55В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск
06 ноября 2025, 20:33Когда, наконец, наступит ответственность?
06 ноября 2025, 20:19В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
06 ноября 2025, 19:59"Я не из тех, кто будет молчать": Оля Полякова не планирует сдаваться с вопросом Евровидения
06 ноября 2025, 19:50В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: ранены три человека, среди них ребенок
06 ноября 2025, 19:32Отключение электроэнергии по Украине: в Укрэнерго предупредили о графиках на 7 ноября
06 ноября 2025, 19:15"Билет" за 8 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили дельца, разработавшего схему "бегства" для ухилянцев
06 ноября 2025, 18:45Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"
06 ноября 2025, 18:39На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дронов
06 ноября 2025, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »