На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дронов

иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 6 ноября, россияне нанесли массированный дроновый удар по Днепропетровской области. Взрывы слышали в нескольких локациях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, в Павлограде на Днепропетровщине раздались звуки взрывов на фоне массированной вражеской атаки дронов.

Позже стало известно, что город после обстрела дронами-камикадзе остался без света.

Впоследствии в Днепре во время дроновой атаки произошли взрывы.

Как сообщалось, россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях, в том числе и в Днепропетровской. Пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура.