16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 17:15

В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве

06 ноября 2025, 17:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бородянский районный суд оправдал российского военного по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Речь идет о военнослужащем Евгении Мурзинцеве, который в составе воинской части 6720 Росгвардии принимал участие во вторжении на территорию Киевской области.

Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевщины и похитил ряд вещей.

После деоккупации Киевской области в сети обнародовали видео, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок, в том числе там фигурировал и Мурзинцев.

Суд не подвергает сомнению показания потерпевшей, что в ее доме находились военные РФ и в это время было похищено имущество. В то же время суд считает, что стороной обвинения не предоставлены достаточные, надлежащие и допустимые доказательства, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым Мурзинцевым.

Таким образом, суд признал российского захватчика невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения "в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".

Как сообщалось, в Киевской области осудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Бородянка оккупация оккупанты мародерство суд
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Киевской области ночью во время пожара погиб мужчина
06 ноября 2025, 08:28
В Киевской области женщина оставила без присмотра 4 животных – они погибли: что грозит владелице
05 ноября 2025, 14:44
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »