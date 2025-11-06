В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве

иллюстративное фото: из открытых источников

Бородянский районный суд оправдал российского военного по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Речь идет о военнослужащем Евгении Мурзинцеве, который в составе воинской части 6720 Росгвардии принимал участие во вторжении на территорию Киевской области.

Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевщины и похитил ряд вещей.

После деоккупации Киевской области в сети обнародовали видео, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок, в том числе там фигурировал и Мурзинцев.

Суд не подвергает сомнению показания потерпевшей, что в ее доме находились военные РФ и в это время было похищено имущество. В то же время суд считает, что стороной обвинения не предоставлены достаточные, надлежащие и допустимые доказательства, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым Мурзинцевым.

Таким образом, суд признал российского захватчика невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения "в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".

Как сообщалось, в Киевской области осудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.