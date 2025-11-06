19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
06 ноября 2025, 17:55

Россияне атаковали пассажирский автобус в Краматорске

06 ноября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
фото: Краматорский городской совет
Читайте також
українською мовою

РФ днем 6 ноября атаковала дроном пассажирский автобус в Краматорске Донецкой области. В результате атаки пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"Сегодня, 6 ноября, Краматорская община подверглась обстрелу: в 15:29 с применением, предварительно, FPV дрона с БЖД, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков общины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранен мужчина 1965 г.р. и женщину 1952 г.р.

Как сообщалось, утром 5 ноября российские войска нанесли три удара по Краматорску. Под обстрелы попала спасательная часть и промышленная зона города.

Донецкая область Краматорск атака автобус война РФ
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
