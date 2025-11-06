Россияне атаковали пассажирский автобус в Краматорске

фото: Краматорский городской совет

РФ днем 6 ноября атаковала дроном пассажирский автобус в Краматорске Донецкой области. В результате атаки пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"Сегодня, 6 ноября, Краматорская община подверглась обстрелу: в 15:29 с применением, предварительно, FPV дрона с БЖД, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков общины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранен мужчина 1965 г.р. и женщину 1952 г.р.

Как сообщалось, утром 5 ноября российские войска нанесли три удара по Краматорску. Под обстрелы попала спасательная часть и промышленная зона города.